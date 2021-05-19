Körfez'le diplomatik krize neden olan Lübnan Dışişleri Bakanı istifasını verdi

Lübnan'ı ekonomik kriz ve hükümet kuramama krizinin üzerine Körfez'le diplomatik kriz vurdu. Suudilerden 'Bedevi' diye söz edip IŞİD'den Arap krallıklarını sorumlu tutan Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Körfez'in büyük tepki göstermesi karşısında görevi bırakma talebini Cumhurbaşkanı Aun'a iletti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Suudilerden 'Bedevi' diye söz edip IŞİD'den Körfez'deki Arap krallıklarını sorumlu tutmasının yarattığı diplomatik kriz karşısında görevden affedilmesi talebini Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a iletti.

Cumhurbaşkanı Aun'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Vehbe, 'son gelişmeler ve bir televizyon kanalında yaptığı yorumlara eşlik eden koşullar ışığında görevi bırakma talebini ilettiğini' belirtti.

Son gelişmeler, sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Lübnan'ın büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak protesto notası vermesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Vehbe'den resmi özür talep etmesiydi. Körfez üçlüsü Lübnanlı bakanın sözlerini 'hakaret' diye nitelerken, BAE 'ırkçılık' suçlamasında da bulundu.

Tarihinin en büyük ekonomik krizinden geçen Lübnan'a İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ın siyasi nüfuzu gerekçesiyle Körfez krallıklarının bağış musluklarını kapattığı, hatta Suudi Arabistan'ın Lübnan sebze-meyvesine bile boykot uyguladığı dönemde kopan kriz, içerde de bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un geçmişte danışmanlığını yapan Vehbe'nin sözlerinin devletin resmi politikasını yansıtmadığı ve Beyrut'un başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle iyi ilişkileri daha da geliştirmek istediğini açıklamasına rağmen diplomatik kriz büyüyerek protesto notası silsilesine vardı.

Kriz, pazartesi gecesi el Hurra kanalındaki tartışma programında Vehbe'nin sarf ettiği sözler gerekçesiyle çıktı.

"Sevgi, dostluk, kardeşlik ehli ülkeler, Ninova, Anbar ve Palmira ovalarında IŞİD'in tohumlarını attı" çıkışını yapan Lübnan Dışişleri Bakanı, sunucunun 'Körfez ülkelerini mi kast ettiğini' sorması üzerine ülke ismi vermedi, ancak 'IŞİD'i Körfez ülkelerinin mi finanse ettiğine' dair ısrarlı sorulara şu karşılığı verdi:

"Kim finanse etti, ben mi?"

Programın Suudi konuğu ise Aun'u 'Hizbullah'ın güçlenmesini ve Lübnan hükümeti üzerindeki hakimiyetini artırmasına yarayan siyasi kalkan sağladığı' gerekçesiyle eleştirirken, kaba saba ifadeler kullandı.

Bu sözlere kızgınlığını ifade etmek için Arap Yarımadası ve Ortadoğu'nun pek çok bölgesinin yerli göçebe halkı olmasına rağmen bölgede aşağılama için kullanılan 'Bedevi' sözüne başvuran Vehbe, "Bunu kabul edemem. Lübnan'dayım ve Bedevi'nin birinin hakaretine uğruyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.