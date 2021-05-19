Suudi Dışişleri Bakanı: İran'la istikşafi görüşmelerden umutluyum

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, İran ile süren istikşafi görüşmelerden umutlu olduğunu dile getirdi. Suudi Bakan, İran'da haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerin iki ülke arasındaki diyaloğa etkisinin ise asgari olmasını umuyor.

Yıllardır ikili ilişkilerin kötü olduğu İran'la diyaloğa başlayan Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, henüz ayrıntıları belli olmayan istikşafi görüşmelerden umutlu olduğunu, 5 yıl önce keskin bir şekilde kopan ilişkilerin yeniden kurulabileceğini söyledi.

Important comment: asked what the impact of the June presidential elections in #Iran might be, #SaudiArabia's foreign minister said he thought it would be minimal. "Our understanding of Iran's foreign policy is that it's set by the Supreme Leader." 1/2https://t.co/9EYImYXVEc — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 19, 2021

​Dışişleri Bakanı, dün iki uluslararası zirveye katıldığı Paris'te yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmeleri başlattık. Henüz çok erken bir aşamada olsa da umutluyuz" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el Kadhemi'nin de arabuluculuk yaptığı İran görüşmeleri, Financial Times'ın Bağdat'ta 9 Nisan'da gerçekleştirilen ilk görüşmeyi duyurmasına kadar gizli kalmıştı.

İran hükümeti ise 10 Mayıs'ta görüşmelerin yapıldığını doğrulamış ve yapılan açıklamada sonuçların konuşulması içinolduğu belirtilmişti.

İran'da haziran ayında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşmelere etkisinin ne olabileceği sorusuna ise Prens Faysal, bunun asgari düzeyde olacağını düşündüğünü söyledi.

"İran'ın dış politikasına ilişkin anlayışımız, bunun hükümet tarafından değil, dini lider tarafından belirlendiği yönündedir" diyen Bakan, "Bu yüzden dış politikada önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da dini liderin siyasetteki belirleyiciliğinin tekrar altını çizen Prens Faysal, "Bu politikayı temsil eden siyasilerde bir değişiklik olabilir, ancak en nihayetinde önemli olan dini liderin yönlendirmeleridir" diye ekledi.