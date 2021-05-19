Rus Dışişleri: Moskova, İsrail'e sivil can kaybını artıracak adımların kabul edilemez olduğunu söyledi

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil İsrail-Filistin ilişkilerindeki duruma ilişkin samimi bir görüş alışverişi yaptığını belirten bakanlık, Bogdanov'un gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduklarını ve sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Bogdanov, çatışmalara en kısa sürede müzakere masasında çözüm bulunmasını sağlamak için Moskova'nın ilgili taraflara arabuluculuk desteği sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Daha önce Büyükelçi Ben Zvi, Moskova'nın Filistin tarafı üzerinde büyük etkisi olması nedeniyle Filistin-İsrail krizinin çözümünde arabulucu olarak rol oynayabileceğini söylemişti.