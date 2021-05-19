BAE ve Bahreyn'de üçüncü doz takviye aşıları başladı

BAE’nin Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Altı aydan önce iki doz Kovid-19 aşısı olmuş kişiler artık üçüncü ve takviye doz olarak Sinopharm aşısı olabilecek" denildi.
Bahreyn’in Koronavirüsle Mücadele için Ulusal Tıbbi Görev Gücü de takviye dozun Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği aşısı ile yapılacağını belirterek, 60 yaş üstünün öncelikli olacağını açıkladı.
Updates from the #UAE Government media briefing today. #TogetherWeRecover pic.twitter.com/f0tyjHHKPI— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 18, 2021
DSÖ, geçen hafta Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermişti. Aşının etkinliği yüzde 79 olarak açıklanmıştı.
Dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüten BAE'de şimdiye kadar 9 milyonluk nüfusun yüzde 73'ü aşılandı. Yedi emirlikten oluşan BAE, son 24 saatte ise 1720 yeni vaka, 4 can kaybı bildirdi. Bahreyn'de ise 1968 yeni vaka ve 13 can kaybı kaydedildi. 1,641 milyonluk nüfusun yüzde 45'i aşılandı.
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