BAE ve Bahreyn'de üçüncü doz takviye aşıları başladı

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, iki doz Kovid-19 aşısı olan vatandaşlarının altı ay sonra üçüncü doz takviye aşısı olabileceklerini duyurdu. Takviye dozlar Sinopharm aşısı ile uygulanacak.

BAE’nin Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Altı aydan önce iki doz Kovid-19 aşısı olmuş kişiler artık üçüncü ve takviye doz olarak Sinopharm aşısı olabilecek" denildi.

Bahreyn’in Koronavirüsle Mücadele için Ulusal Tıbbi Görev Gücü de takviye dozun Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği aşısı ile yapılacağını belirterek, 60 yaş üstünün öncelikli olacağını açıkladı.

​DSÖ, geçen hafta Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermişti. Aşının etkinliği yüzde 79 olarak açıklanmıştı.

Dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüten BAE'de şimdiye kadar 9 milyonluk nüfusun yüzde 73'ü aşılandı. Yedi emirlikten oluşan BAE, son 24 saatte ise 1720 yeni vaka, 4 can kaybı bildirdi. Bahreyn'de ise 1968 yeni vaka ve 13 can kaybı kaydedildi. 1,641 milyonluk nüfusun yüzde 45'i aşılandı.