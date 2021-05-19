İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen saldırılara yönelik yaptığı konuşmada, şu anda Hamas’ı caydırma politikası izlediklerini savundu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail başkenti Tel Aviv’deki Kirya askeri üssünde yabancı diplomatlarla bir araya geldi.

Netanyahu, Gazze’yi hedef alan saldırıların Hamas’ı caydırmak olduğunu öne sürdü. Hamas’ı işaret eden Netanyahu, "Ya ele geçireceğiz ki bu her zaman ihtimal dahilinde, ya da onları caydıracağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’dan Gazze açıklaması: Ya ele geçireceğiz ya da caydıracağız https://t.co/8mfZdUyKPx pic.twitter.com/azEDwiLsQa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2021

​Netanyahu, "Şu anda güçlü bir caydırma politikası içindeyiz, ancak söylemeliyim ki hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarına hedefe ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.