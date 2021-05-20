İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail merkezli Kanal 12, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkese gidilmesini kabul ettiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu bilgi doğrulandı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları ve İsrail'e ait savaş uçaklarının hava saldırıları sürerken İsrail basını, ateşkese ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Kanal 12'nin iddiasına göre güvenlik kabinesi, düzenlediği toplantının ardından, Mısır'ın arabulucuk çabaları neticesinde gerilimin sonlandırılması ve ateşkese gidilmesi yönünde karar aldı.

Kanal, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini verdi.

القناة 12 الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في الساعة 2:00 فجر الجمعة عاجلhttps://t.co/kQAGHJX3cu pic.twitter.com/lii7T4zuoH — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) May 20, 2021

​Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini doğruladı.

رويترز: مسؤول في حركة حماس يؤكد بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 20, 2021

İsrail Başbakanlığı da doğruladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da söz konusu bilgi doğrulandı.

Açıklamada, "Ateşkes, Mısır'ın önerisine dayanarak karşılıklı ve koşulsuz olarak kabul edildi" denildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, yerel saatle 19.00'da toplanan güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.

Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.