Esad, Abhazya liderini restorana götürdü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’ı ziyaret eden Abhazya lideri Aslan Bjaniya’yı resmi kahvaltı için bir restorana götürdü.

Abhazya başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abhazya lideri Aslan Bjaniya'nın Şam ziyaretinin son günü olan dün, sabah saatlerinde kaldığı otele gelerek onu kahvaltıya çağırdı.

Açıklamada, "Özel bir saygının işareti olarak, ülke liderlerinin restorana gittiği arabanın direksiyonun başında Beşar Esad’ın kendisi bulunuyordu" ifadesine yer verildi.

Bjaniya, Suriyeli mevkidaşına teşekkür ederek Şam’da gerçekleştirdiği görüşmelerin, Abhazya ve Suriye vatandaşlarına karşılıklı fayda sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.

Bjaniya, Esad’a önümüzdeki devlet başkanlığı seçimlerinde başarılar dileyerek onu Abhazya’ya davet etti. Esad, "Henüz Abhazya’ya gitmedim, ama şimdiden özlüyorum" diye konuştu.