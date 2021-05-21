Çin'den Filistin'e 1 milyon dolar ve Kovid-19 aşı yardımı sözü

Çin, kuşatma altındaki Filistinlilere 1 milyon dolar acil yardım ve 200 bin doz Kovid-19 aşısı sağlama sözü verdi. Ayrıca Gazze'deki ateşkesin Çin tarafından memnuniyetle karşılandığı da ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Mısır ve Birleşmiş Milletler'in bu sabah İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkese aracılık etmede oynadıkları rolü takdir ederek Çin'in müzakerelere katkısının altını çizdi. Bugün yaptığı açıklamada Zhao, "Ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, çatışmayı ve şiddeti durdurmak için ciddiyetle uygulanmasını umuyoruz" dedi.

China pledges US$1 million in aid, Covid-19 vaccines to Palestinians https://t.co/zWRAXzEKQH — SCMP News (@SCMPNews) May 21, 2021​

"Çin, diğer taraflarla birlikte durumu kolaylaştırmak için birçok önemli işe imza attı" diyen Zhao, uluslararası toplumu İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatmaya yardım etmeye çağırdı ve Pekin'in 2 devletli çözüme verdiği desteği vurguladı. Sözcü ayrıca Çin’in, Pekin’de 2 taraf arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini de yineledi.

Zhao, perşembe günü yaptığı açıklamada da, Pekin'in Ortadoğu özel temsilcisi Zhai Jun da dahil olmak üzere Çinli diplomatların bölgede kan dökülmesine son vermek için 'aktif olarak arabuluculuk yaptığını' sözlerine ekledi.

Ortadoğu özel temsilcisi Zhai, Perşembe günü Filistin’in Pekin Büyükelçiliği'ndeki bir etkinliğe katılmış ve ateşkese katkı sunan Mısırlı yetkililerin yanı sıra İsrail, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den diplomatlarla görüşmüştü.

İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren çatışmada 230'dan fazla Filistinli ve 12 İsrailli hayatını kaybetti.