Kayıt
21:25 21 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar

    BM uzmanlarından UCM'ye 'Gazze'de sivillere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatın' çağrısı

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044524982_0:151:3072:1879_1200x675_80_0_0_cdf5bf6e41b9602c7904a9aeea506cc6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202105211044560989-bm-uzmanlarindan-ucmye-gazzede-sivillere-yonelik-saldirilara-iliskin-sorusturma-baslatin-cagrisi/

    Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlallerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

    BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM insan hakları uzmanı Balakrishnan Rajagopal'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı.

    Uzmanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliye girişimin "savaşı tam anlamıyla başlatan bir kıvılcım" olduğunu vurguladı.

    BM uzmanlarına göre, Gazze'de 63'ü çocuk en az 222 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de de 12 kişi hayatını kaybetti.

    Gazze Şeridi'ndeki 450'den fazla binanın füzelerle tamamen tahrip edildiği veya hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bunların arasında 6 hastane, 9 sağlık merkezi ve 250 bin Filistinliye temiz içme suyu sağlayan bir tesisle, Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının da olduğunu anımsattı.

    İsrail'e 'Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini sağlayın' çağrısı

    Açıklamada, taraflar arasındaki güç farkının çok bariz olduğu ve İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin yerinden edilerek evsiz kaldığının altı çizildi.

    Gazze ve İsrail'de sivillerin, medya kuruluşlarının ve mülteci kamplarının, ayrım gözetmeksizin veya kasıtlı olarak bombardımana tutulmasının uluslararası hukuka göre savaş suçları teşkil edebileceği belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılara karışan tüm taraflar, bireysel ve devlet sorumluluğunu gereğince üstlenmelidir" ifadesi kullanıldı.

    Uzmanlar, İsrail'e ve Gazze'deki yetkili makamlara, Gazze'deki elektrik, yakıt, su, ve yiyecek tedarikinin sağlanması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanması çağrısı yaptı.

    Açıklamada, evsiz kalanlar için acil barınma sağlanması ve kullanılamaz hale gelen evlerin eski haline getirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

    'Apartheid suçu' vurgusu

    UCM'yi, başta sivillerin hedef alınması da dahil ağır insan hakları ihlallerini ve savaş suçları olmak üzere Roma Statüsü'nü ihlal eden eylemleri soruşturmaya davet eden BM uzmanları, ayrıca çatışmalar sırasında meydana gelen 'apartheid suçu' ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemlerin ve politikaların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.

    Uzmanlar, "İsrail'i, Filistin devletini ve diğer devletleri, cezasızlığı sona erdirme sürecini başlatmaları için kendi ulusal hukuklarına göre veya evrensel yargı ilkesine dayalı olarak bu suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya" çağırdı.

    BM uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesini de istedi.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları UCM'ye taşıyacaklarını belirtmişti.

    Iştiyye, İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle 'yok ettiğini' aktarmıştı.

    Etiketler:
    Apartheid, Filistin, İsrail, UCM, Gazze, BM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet