CENTCOM Komutanı McKenzie: Rusya'nın Ortadoğu'da güçlenmesi riskiyle karşı karşıyayız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltan ABD'nin Rusya ve Çin'in bölgede güçlenmesi riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

McKenzie, "Genel olarak Ortadoğu, büyük cepheleşmenin görüldüğü bir bölge. Bölgedeki pozisyonumuzu revize ettikçe, Rusya ve Çin'in orada oluşan boşluğu doldurmaya çalışacaklarını düşünüyorum" dedi.

Rusya ve Çin'in özellikle Basra Körfezi'ndeki etkisini genişletme ihtimali bulunduğunu kaydeden McKenzie, ABD'nin rekabete odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

"Rusya ve Çin'in ABD'nin Ortadoğu'daki pozisyonunu değiştirdiğini ve odağını dünyanın diğer bölgelerine yönelttiğini dikkate aldıklarını ve bunu kendileri için bir fırsat olarak gördüklerini düşünüyorum" diye devam eden McKenzie, Moskova ve Pekin'in Ortadoğu'da silah satışı yapacağı öngörüsünde bulundu.

Daha önce NATO, Afganistan'daki birliklerini 1 Mayıs 2021'e kadar çekme kararı almıştı. ABD ise, sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.