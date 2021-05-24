Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a resmi ziyaret gerçekleştiren Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Ürdün'e ait bir helikopterle Ramallah'a geldi.

Şukri'yi taşıyan helikopter, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nın avlusuna indi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, gelişinden kısa bir süre sonra Başkanlık Sarayı'nda Şukri'yi kabul etti.

Toplantıda ateşkesin kalıcı olması ve bölgede barışın yeniden tahsis edilmesi konularının görüşüldüğü bildirildi.

Şukri, bugün Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunu görüşmek üzer'da da resmi temaslarda bulunmuştu.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Mısır'ın Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.