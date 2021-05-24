Netanyahu David Barnea'yı yeni Mossad Başkanı olarak atadı

İsrail denince ilk akla gelen şeylerden olan Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni başkanının görevi bırakacak Yossi Cohen'in yardımcısı David Barnea olması kesinleşti

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in teşkilattaki 38 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yerine Yardımcısı David (Dedi) Barnea gelecek.

Incoming Mossad chief revealed as David Barnea. Here's where he came from and what he's done@yossi_melman https://t.co/FoC7B3nwdk — avi scharf (@avischarf) May 24, 2021

Barnea, 1 Haziran'da dünyanın en tehlikeli casusluk teşkilatının başkanlığını üstlenecek.

David Barnea - the new Israeli head of Mossad. pic.twitter.com/y3ADifZHN7 — Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) May 24, 2021

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Başsavcı Avichai Mandelblit ve Cohen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Barnea'nın Mossad Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıkladı.

נתניהו מכריז בשידור חי על הזוכה בריאליטי ״רמסד נולד״; הצופים באקסטזה: pic.twitter.com/9NwKCUvsgf — מיכאל האוזר טוב (@HauserTov) May 24, 2021

Aralık ayında Netanyahu, Cohen'in yerine Barnea'nın adını vermeden yardımcısını aday gösterdi. Ancak atamanın onaylanması sürecini erken seçimler yapılıp yeni hükümet kurulana dek donduran Mandelblit, bugün Cohen'in görevi bırakacağı 1 Haziran'da hükümet kurulacak gibi görülmediğinden atamayı yeni hükümetin yapması çekincesini kaldırdığını duyurdu. Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Eliezer Goldberg'in başkanlığındaki Kamu Hizmeti Danışma Komitesi de atamayı onaylamış durumda.

Teknik olarak Mossad doğrudan başbakanlığa bağlı olduğundan, atamalarda bakanlar kurulu ya da meclis onayı gerekmiyor. Hatta Netanyahu'nun ilk başbakanlık döneminde eşi Sara ile çok geniş çaplı yasal sözleşme yaptığı, sözleşmenin Sara Netanyahu'ya iç istihbarat servisi Şin Bet, dış istihbarat servisi Mossad ve İsrail ordusunun (IDF) başına yapılan atamaları imzalama yetkisi verdiği iddia edilmişti.

Her daim dünya çapında faaliyetleriyle tanınan Mossad, son dönemde İran'ı hedef alan suikast ve sabotaj operasyonlarına odaklanmasıyla gündem oluyor.

2019'dan beri Mossad Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan 4 çocuk babası 56 yaşındaki Barnea, İsrail basınına göre 'A' kod adlı eski bir başkan yardımcısını geride bırakarak başkanlık biletini aldı.

İsrail ordusunun elit keşif biriminde görev yaptıktan sonra Mossad'ın pek çok biriminde çalışarak yükselen Barnea, özellikle 2013-19 arası Tsomet casus devşirme biriminin başında 4 istihbarat ödülü kazanması ve Keshet elektronik dinleme biriminin başkan yardımcısı olarak öne çıktı.