'Hamas İsrail'e 4 binden fazla roket attı, ama öncesinde Mossad yüzlercesine sabotaj düzenlemişti' iddiası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ateşkesin ardından "Hamas ile denklemi değiştirdik. Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır" açıklaması sonrası, dış istihbarat servisi Mossad'ın Hamas'ın yüzlerce roketini ateşlenmeden önce sabote ederek isabet kaydetmelerini engellediği iddia edildi.

10 Mayıs'ta başlayıp 21 Mayıs'ta ateşkese bağlanan 11 günlük savaşta Hamas İsrail'e 4 binden fazla kısa menzilli roket atarken, İngiliz gazetesi The Mirror, Gazze'ye gizli sızma operasyonu yürüten İsrailli ajanların Hamas'ın ateşlemesi öncesi yüzlerce rokete sabotaj düzenlediği iddiasına yer verdi.

The Mirror'a konuşan bir kaynak, "Dünyadaki casusluk teşkilatları içinde en etkili sızma kabiliyeti, muhtemelen İsrail'de. Düşman topraklarının derinlerinde en nefes kesici operasyonlardan bazılarını İsrail istihbarat topluluğu yürütmüştür, buna İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlar dahil. O roketlerin pek çoğunun kurcalanmış ve değiştirilmiş olması kuvvetle muhtemel" dedi.

Gazete, üst düzey bir Batılı istihbarat kaynağına dayanarak, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Hamas roketlerini parça parça İran'dan Gazze'ye kaçak sokulurken ve doğrudan Gazze'nin içinde hedef aldığı iddiasını aktardı.

Buna göre İsrail casusları, güdüm sistemleri, motorları, savaş başlıkları veya patlayıcı maddelerini kurcalamak suretiyle yüzlerce roketi bozdu. Bu yüzden Hamas'ın fırlattığı 4 binden fazla roketin yüzde 16'sı ya Gazze'den ateşlenemedi ya da İsrail sınırını geçemeyerek isabet sağlayamadı. 680 roketin hedefi tutturamaması, Gazze'deki sivil ölümlerinden bazılarına yol açtı.

Gizli sabotaj operasyonlarının mayıstaki savaşın başlamasından aylar önce gerçekleştiği tahminini aktaran haberde Hamas'ın İsrail sınırını geçebilen roketlerinden yüzde 90'ının İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğine dair İsrail verisi kaydedildi.

Haberde İsrail'in son yıllarda Gazze'de roket istifleyen Hamas'ın iki ay daha savaşmaya yetecek kadar roketi olduğunu hesapladığı belirtildi.

21 Mayıs'ta ateşkes ilanının ardından Netanyahu da Hamas da zafer ilan etmişti.