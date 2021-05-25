Oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'e yönelik 'yaptırım' çağrısında geri adım attı: 'Açıklamam kışkırtıcı ve saygısızdı'

Oyuncu Mark Ruffalo, İsrail hakkında yaptığı 'soykırım' açıklamaları için özür diledi. Bazıları Ruffalo'nun geri adım atmasının 'cesurca' olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar ise onu 'omurgasız' olarak nitelendirdi.

Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım çağrısında bulunan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, açıklamalarından geri adım attı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Ruffalo, "Son İsrail / Hamas çatışması sırasında İsrail'in 'soykırım' yaptığını öne süren paylaşımlar için düşündüm ve özür dilerim. Açıklamam doğru değil, kışkırtıcı, saygısız. Burada ve yurt dışında antisemitizmi haklı çıkarmak için kullanılabilir. Şimdi abartıdan kaçınmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

I have reflected & wanted to apologize for posts during the recent Israel/Hamas fighting that suggested Israel is committing “genocide”. It’s not accurate, it’s inflammatory, disrespectful & is being used to justify antisemitism here & abroad. Now is the time to avoid hyperbole. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 25, 2021

​Ruffalo'nun geri adım atması bazı kesimlerce 'cesurca' olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar ise onu 'omurgasız' olarak nitelendirdi.

'İsrail'e yaptırımların zamanı geldi' demişti

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar, siyah halkın özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Amerikalı aktör, 'Şeyh Cerrah' etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

1500 Palestinians face expulsion in #Jerusalem. 200 protesters have been injured. 9 children have been killed. Sanctions on South Africa helped free its black people - it’s time for sanctions on Israel to free Palestinians. Join the call. #SheikhJarrah https://t.co/f9R6LYljez — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 11, 2021

​Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır" ifadelerine yer verilmişti.

2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görülmüştü.