Hizbullah'tan İsrail'e 'Kudüs'e karşı bölgesel savaş' uyarısı

Lübnan merkezli Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerini sürdürmesi durumunda 'bu ülkenin yok olmasıyla sonuçlanacak bölgesel bir savaş çıkabileceği' uyarısında bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin sona erişinin 21. yılı sebebiyle konuşma yapan Nasrallah, "İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara yapılan saldırının gerçekleştirdikleri diğer saldırılardan farklı olduğunu anlamaları gerekir. Bu yaptıklarına karşılık, Gazze'deki direniş sınırlarında kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Kutsallar tehlikede olduğu zaman yapay sınırların bir anlamı kalmaz" diyen Nasrallah, 'Kudüs'e karşı bölgesel savaş' denklemine ulaşmaları gerektiğini, 'İsraillilerin, bu denklem sayesinde atacakları herhangi bir adımın sonlarını getireceğini anlayacaklarını' dile getirdi.

Gazze'deki Filistinli grupların, İsrail'e karşı büyük bir askeri başarı elde ettiğini kaydeden Nasrallah, bu başarının 'Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, ABD'nin barış planı Yüzyılın Anlaşması'nı da geçersiz kıldığını' belirtti.

Nasrallah konuşmasında ayrıca, "Lübnan'daki direniş (Hizbullah) hazırlık bakımından çok iyi durumda. Lübnan'ı değerlendirirken hata yapmayın" değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.