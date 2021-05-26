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    Suriye seçimleri başladı: Halk, 10 yıllık iç çatışmalara rağmen geniş katılımla sandık başında

    © REUTERS
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    Suriye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde çok sayıda insanın oy kullanmak üzere sandıklara gittiği görüldü. Oyunu kullanan Beşar Esad da, Suriye halkının terörizme karşı birleştiğini söyled

    Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

    Ülkede 10 yıl önce başlayan iç çatışmalar sürecinde ikinci defa gerçekleştirilen seçimlerde, halkın geniş katılım sağlaması dikkat çekiyor. 

    © AFP 2021 / Louai Beshara
    Suriye’de 10 yıllık 'baharda' sona doğru
    Seçim tarihinin netleşmesinden bu yana, Suriyeliler ülke genelinde seçimleri kutlayan çok sayıda etkinlik düzenlemişti. 

    Üniversite öğrencilerinin başını çektiği etkinliklerde Suriyeliler, 'her türlü iç ve dış saldırıya rağmen demokratik düzeni devam ettireceklerini' vurgulamıştı. 

    Sabah saat 7'de başlayan seçimlerde, mevcut lider Beşar Esad'la birlikte diğer adayların da fotoğraflarının kent genelinde asıldığı görüldü. 

    Başkent Şam'da yer alan bir posterde, "Geleceği seçiyoruz, Beşar Esad'ı seçiyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü. 

    Esad oyunu kullandı

    Suriye lideri Beşar Esad da, seçimlerde oyunu Şam'ın Duma ilçesinde kullandı. 

    Burada bir açıklama yapan Esad, Suriyelilerin terörizmin karşısında bir olduğunu söyledi ve "Bir devlet olarak Suriye, batının ne dediğini önemsemiyor, söylediklerinin değeri sıfır" açıklamasında bulundu. 

    © REUTERS
    Suriye lideri Beşar Esad, oyunu Duma'da kullandı

    ​Oy verme işlemi için ülke genelinde seçim sandıkları kurulurken, ülkenin kuzeydoğusunda ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrol ettiği bölgelerde seçim yapılamayacak. 

    DSG'nin, kontrolü altında tuttuğu bölgelerde halkın seçimlere katılımını engellediği biliniyor.

    Ancak, Süveyda, Halep, Tartus ve Şam gibi şehirlerde halkın seçimlere 'rekor düzeyde katılım sağladığı' belirtiliyor. 

    Öte yandan, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Venezuela, Küba, Nikaragua, Bolivya, Ekvador ve Ermenistan'dan uluslararası seçim gözlemcileri, Suriye'de Çarşamba günü yapılacak Başkanlık seçimlerini izlemeye davet edildi.

    • Suriye seçimleri başladı
      © REUTERS
    • Suriye seçimleri başladı
      © REUTERS
    • Suriye seçimleri başladı
      © REUTERS
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    © REUTERS
    Suriye seçimleri başladı

    Bugün başlayan seçimler ise, batı ülkeleri tarafından 'gayrimeşru' olarak nitelendirilmişti. 

    ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, Suriye'deki seçimlerin, 'adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını' iddia etmişti.

    ​Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Konstantin Truyevtsev ise, Sputnik'e yaptığı açıklamada bağımsız bir ülkede yapılan seçimlerin meşruiyetinin dış gözlemcilerinin görüşü değil, bu ülkenin Anayasası tarafından temin edildiğini söylemişti.

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      Suriye seçimleri başladı: Halk, 10 yıllık iç çatışmalara rağmen geniş katılımla sandık başında
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        Etiketler:
        Şam, Beşar Esad, Seçimler, Suriye
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