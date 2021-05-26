'BAE, Kızıldeniz'de en önemli deniz ticaret yolunun göbeğindeki adaya hava üssü inşa ediyor'

Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e bağlayan en önemli deniz ticaret yollarından Babülmendep Boğazı'ndaki Mayyun Adası'nda BAE'nin askeri havaalanı inşaatının uydu görüntüleri yayımlandı. Üsten Babülmendep'e hükmetmek, 3.5 km uzaktaki Yemen, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Doğu Afrika'ya operasyon düzenlemek mümkün.

Yemen'de Eylül 2014'te Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Mart 2015'ten beri devam eden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon saldırıları altında ölüm, yıkım ve kaos hüküm sürerken, gizemli bir hava üssü inşası gündem oldu. Yemen açıklarında Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı hem enerji tedariki hem de kargo sevkiyatı açısından en kritik denizcilik noktalarından biriyken, boğazı ikiye bölen Mayyun (Perim) isimli volkanik adada 2016'da girişilen havaalanı inşasının yeniden başladığına dair uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Mysterious air base is being built on volcanic island in one of the world's most crucial maritime chokepoints https://t.co/CBAGX2ljE1 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 25, 2021

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2019'da Yemen'den çekildiğini açıklamasına rağmen, Associated Press'in konuştuğu Yemen'de uluslararası toplumun tanıdığı Suudi destekli tarafın yetkilileri, Mayyun'da hava üssü inşasının gerisinde BAE'nin olduğunu söyledi.

A mysterious air base is being built on a volcanic island off Yemen that sits in one of the world’s crucial maritime chokepoints. While no country has claimed it, a prior attempt to build a massive runway there links back to the UAE. By @jongambrellAP https://t.co/ihkxeOlKFl — AP Middle East (@APMiddleEast) May 25, 2021

BAE gemilerinin son haftalarda adaya askeri silah, teçhizat ve asker taşıdığını aktaran askeri yetkililer, uluslararası toplumun tanıdığı Yemen devlet başkanı konumunda olan ve Suud tarafından desteklenen Abed Rabbo Mansur Hadi ile BAE arasındaki son gerginliğin, BAE'nin Mayyun'u 20 yıllığına kiralama anlaşması yapma talebinden kaynaklandığını belirtti.

Mysterious air base being built on volcanic island off Yemen https://t.co/WR8gkSC1M6 pic.twitter.com/mrIW1LSQaJ — Military Times (@MilitaryTimes) May 26, 2021

Açık kaynaklı istihbarat şirketi Janes'in Ortadou editörü Jeremy Binnie, Mayyun'daki inşaatı yıllardır takip ettiğini belirterek "Görece kalıcı varlık oluşturmaya yönelik uzun vadeli stratejik amaçlara hizmet ediyor olmalı. Muhtemelen sadece Yemen savaşıyla ilgili değil, denizcilik meselesinin daha önemli olduğu görmek gerekir" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy "BAE'nin gerçekte Yemen'den çıkmadığının hatırlatıcısı" dedi.

AP hava üssü inşasıyla ilgili sorularına Abu Dabi'deki Emirlik yetkililerinden ve BAE'nin Washington Büyükelçiliği'nden yanıt alamadığını kaydetti.

Habere göre Mayyun Adası'ndaki pist, onu kontrol edenin Babülmendep Boğazı'na gücünü yansıtmasına ve Yemen anakarasına kolayca hava saldırıları düzenlemesine imkan tanıyor. Aynı zamanda Kızıldeniz, Aden Körfezi, Doğu Afrika'da düzenlenecek herhangi bir operasyona üs sağlıyor.

Planet Labs Inc.'in çektiği uydu görüntülerine göre 22 Şubat'ta inşaat yeniden başladı. 11 Nisan tarihli görüntülerde adada 1.85 km uzunluğunda pist inşa eden damperli kamyonlar ve greyderler görülüyor. 18 Mayıs tarihli görüntülerde bu çalışma tamamlanmış gibi gözükürken, pistin hemen güneyinde asfalt yol üzerinde inşa edilmiş üç hangar fark ediliyor.

Bu uzunlukta bir pistten taarruz, keşif ve nakliye uçakları kalkabilir. 2016 sonunda başlayan ve 2017'de ara verilen ilk inşaat çalışmasında en ağır bombardıman uçaklarının da kalkabileceği 3 kilometrelik daha uzun bir pist hedeflenmişti.