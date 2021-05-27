Rusya ile Suudi Arabistan'dan insanlı uzay görevi hazırlığı

Rusya ile Suudi Arabistan, iki ülkenin uzay alanının ortak kullanımına ilişkin çalışmaları kapsamında insanlı uzay görevi hazırlıklarına başladı.

Rusya hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya-Suudi Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komisyonu’nun Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman'ın başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, "İki ülkenin uzay alanının ortak kullanımına ilişkin çalışmalarına değinen Aleksandr Novak, özellikle astronotların eğitimi ve ortak insanlı uzay misyonunun geliştirilmesi konusunda devam eden çalışmalarla ilgili beklentilere dikkat çekti" denildi.

2015 yılında Roscosmos ve Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Merkezi, uzayın barışçıl amaçlarla keşfedilmesi ve kullanılmasını hedefleyen bir niyet bildirisi imzalamıştı.

Roscosmos’un o dönemki başkanı İgor Komarov, tarafların iş birliği ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Suudi Arabistan’ın fırlatma işlemleri, insanlı uzay araştırmaları, bilimsel misyonlar ve navigasyon sistemleri alanındaki projelerinin uygulanmasına yardımcı olma konularının ele alındığını ifade etmişti.

2017 ekim ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud arasındaki görüşmenin ardından, uzayın barışçıl amaçlarla keşfedilmesi konusunda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

2019'un kasım ayında Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Suudi bir astronotun yörüngeye göndermesine ilişkin görüşmelerin başlandığını, Suudi Arabistan ile asıl müzakerelerin bu ülkede komite yerine yıl sonuna kadar bir uzay ajansı kurulmasının ardından başlayacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan ayrıca, Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü tarafından yürütülen SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) gezegenler arası uçuş simülasyonu deneyinde yer alıyor.