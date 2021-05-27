Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı

Katar, İsrail saldırılarından sonra zarar gören Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunma kararı aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Twitter hesabından "Filistin'deki kardeşlerimizin bağımsız bir devlet kurarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

El Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını belirtti.

بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة. وسنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 26, 2021

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.