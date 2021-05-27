İsrail-Filistin görüşmeleri: Kahire'de İsrail heyetine Aşkenazi liderlik edecek

Önümüzdeki hafta başında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi planlanan İsrail-Filistin görüşmelerine ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor.

Kahire'de Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilecek görüşmelerde İsrail heyetine Dışişleri Bakanı Aşkenazi'nin önderlik edeceği bildirildi.

Mısır, esirlerin iadesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını görüşmek üzere İsrailli ve Filistinli temsilcileri Kahire'ye davet etmişti.