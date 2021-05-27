Esad'ın danışmanı Şaban: Suriyeliler, Batı'nın propagandasına rağmen ülke yönetimine desteğini gösterdi

RIA Novosti'ye demeç veren Şaban, "Suriye halkı bugün Suriye'nin birliğinin, zaferinin, yönetiminin ve özellikle de Devlet Başkanı Esad'ın desteklenmesi konusundaki sözünü söyledi. Tüm beklentilerin üzerinde gerçekleşen seçime katılım oranı, halkın Batılı ülkelerin savaşın başından bu yana koyduğu tüm düşmanca ve propaganda amaçlı engelleri bilinçli bir şekilde aştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Şaban, Batılı ülkelerin yaşananları iç savaş, dini veya mezhepsel savaş olarak göstererek Suriye halkının pusulasını şaşırtmaya çalıştığının altını çizdi.

Şaban'a göre seçimler, Şam'ın ülke topraklarının büyük bölümünü özgürleştirdiğini ve geri kalan bölgeleri de özgürleştireceğini ortaya koydu.

Şaban, "Almanya ve Türkiye tüm uluslararası kuralları ve demokratik kavramları ihlal ederek milyonlarca Suriyelinin oy haklarını ellerinden alırken Esad, Duma'da oy kullanarak topraklarımızın büyük bölümünü özgürleştirdiğimizin ve geri kalan bölgeleri de özgürleştireceğimizin mesajını verdi" diye konuştu.

Şaban, Suriye'nin zayıflamasının tüm Arap dünyasının zayıflaması anlamına geldiğinin bilincine varan bazı Arap ülkelerinin seçimlerden sonra Şam'a yönelik politikalarında değişikliğe gidebileceğini ekledi.