Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gazze'deki insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 'Filistin Özel Oturumu'na video konferansla katıldı.

Çavuşoğlu, "(İsrail’in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" dedi.

"İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız" diyen Çavuşoğlu, "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır" ifadesini kullandı.