Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Suudi devlet televizyonunun aktardığına göre, görüşmede iki ülke arasında ‘stratejik ortaklık’ ile 'bölgesel ve küresel zorluklara karşı işbirliği' ele alındı.