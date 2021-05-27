Suudi Arabistan'da eğlence mekanları yüzde 40 kapasite ile yeniden açılıyor

Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, sadece Kovid-19'a karşı aşılanan kişiler için ülke genelindeki eğlence faaliyetleri yeniden başlatılacak.
#BREAKING: Saudi Arabia authorizes resumption of entertainment activities for those who have received the #coronavirus #vaccine — state TVhttps://t.co/OSkdvhWqN4 pic.twitter.com/bTxeZ9KKOO— Arab News (@arabnews) May 27, 2021
Açılması planlanan eğlence mekanlarının yüzde 40 kapasite ile çalışacağı bildirildi.
Öte yandan, virüsün yayılma hızının düştüğü Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı bin 183 yeni vaka ve 14 ölüm kaydedildi.
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