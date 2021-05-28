Netanyahu'dan BM'nin 'İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak için komisyon kurma kararına' tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyi'nin 'İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği' olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli grupları akladığını savundu.

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla 'uluslararası hukukla alay edildiğini' ifade etti.

Once again, an immoral automatic majority at the Council whitewashes a genocidal terrorist organization that deliberately targets Israeli civilians while turning Gaza's civilians into human shields. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 27, 2021

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.