İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi, Hamas ile yapılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarı konularını görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır'da devlete ait Ahbar el Yevm gazetesinin haberine göre, birkaç saatlik bir ziyaret için Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Aşkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail dışişleri bakanı oldu.

Aşkenazi'nin Kahire temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir araya geldi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasını kolaylaştıracak uygulamaları görüştü.

En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.