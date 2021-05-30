Esad: Suriyeliler seçimde düşmanlara mesaj verip onların kibirlerini paramparça etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 7 yıl daha görevde kalması anlamına gelen seçim zaferinin ‘düşmanlara verilmiş bir mesaj’ olduğunu söyledi. Seçmenlerin, ‘birilerince karanlık odalarda belirlenen oyunun kurallarını bozduğunu’ belirten Esad, Suriye’de geçerli kuralların sadece bu ülkenin halkı tarafından belirlenebileceğini vurguladı.

Suriye'de çarşamba günü düzenlenen seçimlerle 7 yıl daha devlet başkanı seçilen Beşar Esad, başkent Şam’da seçmenlere hitaben seçim zaferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığınız şey, çeşitli milli aidiyetleri, destekledikleri ve göbek bağları olan düşmanlarımıza karşı benzerine hiç rastlanmamış bir karşı duruştu. Bu karşı duruş, onların kibirlerini ve gururlarını paramparça etti, ajanları ve efendilerinin suratlarına bir tokat indirdi. Bu karşı duruşla anavatanımıza karşı gerçek ve derin sadakatin en yüksek seviyesi ortaya konmuş oldu."

‘Şimdi öngörüsüzlüklerinin yasını tutsunlar’

"Suriye halkının seçimlerde gösterdiği irade, karanlık odalarda oturup paramız, kanımız, onurumuz ve saygınlığımız pahasına çevirecekleri entrikaların planını yapanlara güçlü ve yerinde bir mesaj veriyor. Şimdi bu planları yapanlar, talihin yüzlerine gülmemesinin yanında hesaplarının yanlış çıkması, öngörüsüzlükleri ve insanlarımızın özünü kavrayamamış olmalarının yasını tutacaklar."

‘Gerçek devrim ile boğalar gibi hiddetlenmenin farkını ortaya koydunuz’

"Siz, oyunun kurallarını bozdunuz ve bu kuralların sadece burada, bizim ellerimizle hazırlanabileceğini inkar edilemez bir biçimde ortaya koydunuz. Vatanseverlik ile vatan hainliğinin ne anlama geldiklerini yeniden tanımladınız ve gerçek devrim ile boğalar gibi öfkeden deliye dönmenin arasındaki farkı ortaya koydunuz."

Baskı nedeniyle sandığa gidemeyenlere mesaj

Esad, baskı ve zorbalık nedeniyle oyunu kullanamayanlara da şu mesajı verdi:

“Sesleriniz sandık üzerinden olmasa da tavrınız sayesinde ikiye katlanarak duyuldu. Mesaj, düşmanlarımıza iletildi ve vatanseverlik misyonu başarıya ulaştı.”

‘Batının görüşünün hiçbir ehemmiyeti yok’ demişti

Suriye’de çarşamba günü düzenlenen seçimlerde Esad oyların yüzde 95.1’ini aldı. Seçim için sandıklar, hükümetin kontrolündeki bölgelerde ve ülke dışındaki Suriye elçiliklerinde kuruldu. Seçimlere katılım oranı yüzde 78.6 oldu.

Esad'ın seçimlerdeki rakipleri Abdullah Sallum Abdullah ve Mahmud Ahmed Mari sırasıyla oyların yüzde 1.5’ini ve 3.3’ünü aldı. Sonuçların açıklanmasından sonra başkent Şam'da toplanan kalabalık Esad'ın zaferini kutladı.

Batı ülkelerinin seçimlerin özgür ve adil yapılmadığı iddiasıyla Esad, çarşamba günü oy kullandığı sırada yaptığı açıklamada, “Batı'nın görüşünün değerinin sıfır olduğunu” söylemişti.