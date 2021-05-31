Rus Sputnik Light koronavirüs aşısı, Filistin’de kullanım için onaylandı

Rusya’nın sadece bir doz hâlinde uygulanan Sputnik Light aşısı, Filistin topraklarında kullanılmak üzere onaylandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “Rusya’nın bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, Filistin Devleti’nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.

Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in Palestine

👇https://t.co/UYG96njz03 — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 31, 2021

Sputnik Light, Rus Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşuyor. Hafifletilmiş bu aşının uygulanması ardından bağışıklık oluşmasını izleyen 28. günde ölçülen etkinliğinin yüzde 79.4 olduğu klinik araştırmalarda belirlenmiş durumda.

Bunun yanında Sputnik Light, Filistin’de acil kullanım izni verilmiş ilk Rus koronavirüs aşısı değil. Filistin topraklarında Sputnik V aşısının kullanımına da ocak ayında onay verilmişti.

66 ülkeden kullanım izni

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede kullanım için izin aldı.

Sputnik Light ise mayıs başında Rusya’da onaylanmasını takiben Angola, Venezüella, Nikaragua, Bahreyn’de onaylandı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.