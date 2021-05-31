Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü

Filistinli paramiliter örgüt Hamas'ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'i Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar konusunda uyararak, "Kudüs, aşılmaz bir kırmızı çizgimiz. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü" dedi.

Tunuslu Gazeteciler Sendikası'nda (SNJT) düzenlediği basın toplantısında konuşan Hamas Sözcüsü Zuhri, "Abluka altındaki Gazze Şeridi, her zaman olduğu gibi kendisini savunmak için değil, zorlu koşullara rağmen Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için savaş verdi" ifadelerini kullandı.

Partai Ennahda di Tunisia menerima juru bicara resmi untuk Gerakan Al-Maqam. Gerakan Umat Islam, Masi Sami Abu Zuhri, dan pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru terkait masalah Palestina setelah agresi Israel baru-baru ini di Jalur Gaza. pic.twitter.com/UeRAxuZOQK — Gazamedia (@Gazamediaa) May 30, 2021

​Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin konuşan Ebu Zuhri, "Bu olaylar, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğu, Filistinliler ve Hamas'ın bu konuda her türlü fedakarlığı yapacağının göstergesidir" dedi.

Ebu Zuhri, Filistin'deki silahlı grupların Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda hesapsız hareket ettiğini belirterek, "Kudüs, aşılmaz bir kırmızı çizgimiz. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü" şeklinde konuştu.

'Gazze'ye yönelik abluka artık sürdürülemez'

Silahlı mücadelenin 'Filistin'in Arap şehri olarak kalmasının garantisi' olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, "Gazze'ye yönelik abluka artık sürdürülemez. Kendi imkanlarımızla silah üreterek geliştirebiliyoruz. Kendi topraklarımızı savunmaktan geri durmayacağız" diye ekledi.

Ebu Zuhri, Tunus'un Filistin meselesine katkısından övgüyle bahsederek, "Tunus'un tavrı sadece dayanışmadan ibaret değil aynı zamanda Filistin devrimi ve liderliğini benimseyerek gerçek anlamda katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.