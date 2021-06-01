Katar: Gazze'de yıkılan 45 binden fazla evin restorasyonu için yardım sağlayacağız

Gazze için oluşturulan yardım mekanizmalarının Birleşmiş Milletler (BM) ile koordine edildiğini ve İsrail'in de buna karşı çıkmadığını belirten Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Al Khater, "Gazze Şeridi için oluşturduğuğumuz komite, Filistinli kardeşlerimiz ve BM'yi de içeren belirli uluslararası ortakların koordinasyonunda Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Çoğunlukla yıkılan konutların restorasyonu için bu fonu devreye sokmayı planlıyoruz. 5-6 ay içinde Gazze Şeridi'nde 45 binden fazla konutun restore edilmesi planlarımız dahilinde" açıklamasında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de, son çatışmalardan sonra Gazze Şeridi'ndeki altyapının restorasyonu için 500 milyon dolar tahsis edilmesini emretti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.