Hamas'tan Filistinlilere 'öfke cuması' çağrısı

Hamas, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınlarını, İsrail hükümetinin itibarını korumak için gerçekleştirilen 'umutsuz bir girişim' şeklinde değerlendirdi.

Filistinlileri, Batı Şeria'daki şehirlerde gelecek cumayı 'öfke günü' haline getirmeye davet eden Hamas, kalabalıklar halinde tüm temas noktalarında toplanılması, yerleşimler arasındaki yolların kesilmesi, 'İsrail hükümetinin himayesinde kendilerine oldubitti dayatmaya çalışan yerleşimciler' karşısında tırmanış çağrısında bulundu.

Bu saldırıların daha fazla engelleme ile karşılaşacağı aktarılan açıklamada, 'Filistin halkının, topraklarını ve kutsal değerlerini savunma ile ulusal kurtuluş projesine katılmaya; işgal güçleri ve yerleşimciler karşısında kapsamlı bir direnişi etkinleştirmeye hazır olduğu' vurgulandı.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenliyor. Fanatik Yahudilerin bölgeye düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.