Kayıt
20:54 01 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Doların rekor yükselişiyle ulusal para biriminin çöktüğü ve ekonomik kriz baş gösterdiği Lübnan Beyrut'ta sembolik cenaze

    Dünya Bankası: Lübnan, 1850'den beri dünyanın gördüğü en ağır krizlerden birinden geçiyor

    © AFP 2021 / Anwar Amro
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/16/1042361678_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_8a864e134c8433d220ccb6d9fe88b376.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202106011044634844-dunya-bankasi-lubnan-1850den-beri-dunyanin-gordugu-en-agir-krizlerden-birinden-geciyor/

    "Lübnan'daki mali ve ekonomik kriz, 19. yüzyılın ikinci yarısından beri küresel çapta yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10'da ve hatta ilk 3'te yer alıyor" saptamasını yapan Dünya Bankası, Lübnanlı yetkililerin krize acilen çözüm bulması için Beyrut'a heyet gönderiyor.

    Lübnan'da Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen mali ve ekonomik krizle ilgili Dünya Bankası'ndan değerlendirme geldi.

    Dünya Bankası'nın raporunda Lübnan'ın küresel çapta son 150 yılda görülen en kötü mali ve ekonomik krizlerden birinden geçtiğini belirtildi.

    Rapor, Lübnan'ın 2019 sonundan beri katman katman artan meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu, bunların 1975-1990'daki içsavaş sonrasının en büyük mali ve ekonomik krizinden koronavirüs pandemisine ve tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biri niteliğindeki Beyrut Limanı'ndaki infilaka dek uzandığını kaydetti.

    4 Ağustos 2020'de 211 can alan, 6 binden fazla kişiyi yaralayan ve pek çok mahalleyi viraneye çeviren patlama sonrası Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümetin istifasının ardından, Hizbullah destekli Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile başbakanlık koltuğuna geri dönmesi beklenen Sünni blok lideri Saad Hariri arasındaki anlaşmazlık yüzünden yeni hükümetin kurulamaması, ekonomik krizi içinden çıkılmaz hale getirdi. Ufukta çıkış gözükmemesi, dinler-mezhepler arası paylaşıma dayalı siyasi sistem nedeniyle hassas toplumsal barışı da tehdit eder hale geldi.

    "Lübnan'daki mali ve ekonomik kriz, 19. yüzyılın ikinci yarısından beri küresel çapta yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10'da ve hatta ilk 3'te yer alıyor" saptamasını yapan Dünya Bankası raporunda, ülkenin GSYİH'sinin 2019'da yüzde 6.7, 2020'de yüzde 20.3 küçülmesinin ardından bu oranın 2021'de yüzde 9.5 olmasının beklendiği belirtildi.

    Lübnan'ın GSYİH'si 2018'de 55 milyar dolarken 2020'de 33 milyar dolara indiğinş, kişi başına düşen GSYİH'nin de dolar bazında yüzde 40 kayba uğradığını sıralayan raporda, "Böylesine gaddar bir daralma genellikle çatışmalar veya savaşlarla ilişkilidir" denildi.

    Dünya Bankası Sözcüsü, raporun yayımlanmasından iki gün sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac ve Yönetim Kurulu Direktörü Merza Hüseyin Hasan'ın Beyrut'u ziyaret ederek Lübnanlı yetkililerden krize acilen çözüm bulmalarını talep edeceğini söyledi. 

    Çok yaygın yolsuzluk nedeniyle ekonomik krize düşen ve para birimi yüzde 85'ten fazla değer kaybeden Lübnan, Mart 2020'de tarihinde ilk kez dış borçlarını ödeyemeyerek temerrüt ilan etmişti. Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşamasına rağmen mali reformları hayata geçirecek yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle Lübnan, uluslararası düşük faizli kredi veya Uluslararası Para Fonuyla (IMF) müzakerelerden bir sonuç elde edemedi.

    Kriz döneminde on binlerin işsiz kaldığı, on binlerin iş aramak için yurtdışına gittiği Lübnan'da 5 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor. 

    Dolayısıyla Dünya Bankası Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, "Lübnan, insan sermayesi de dahil olmak üzere kaynakların tehlikeli bir şekilde tükenmesiyle karşı karşıyadır; yüksek vasıflı işgücünün yurtdışındaki potansiyel fırsatları değerlendirmesinin giderek artması, ülke için kalıcı sosyal ve ekonomik kayıp oluşturmaktadır" değerlendirmesini yaparak ekledi:

    "Yalnızca, ekonomik ve finansal toparlanmaya doğru inandırıcı bir yola giren reform zihniyetli bir hükümet, Lübnan'ın daha dibe vuran gidişatını tersine çevirebilir."

    Son haftalara Merkez Bankası'nda döviz rezervlerinin suyunu çekmesiyle yakıt ve ilaç kıtlığının tavan yaptığı Lübnan'da insanlar araçlarına benzin doldurmak için uzun kuyruklarda bekliyor. Elektrik tedarikçilerine borçların ödenmemesinin de etkisiyle günde 12 saatten uzun elektrik kesintileri yaşanıyor. 

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet