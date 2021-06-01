Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı, İslami İşler Bakanı 'Şikayet geliyordu' dedi

Gazete Duvar'ın haberine göre Suudi Arabistan, ülkede camilere ezan sesinin yüksekliği için yeni kurallar getirilmesini tartışıyor. Suudi İslami İşler Bakanlığı geçtiğimiz hafta ezanın, camilerdeki tüm hoparlörlerin azami ses seviyesinin en fazla üçte biri yüksekliğinde okunması kararı aldı. Ülkenin muhafazakâr kesimden tepki gelmesinin ardından da, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh namaz kılmak isteyenlerin imamın çağrısını beklemesinin gerekmediğini söyledi.

Saudi minister defends volume limit on mosque loudspeakers, saying it was in response to citizens' complaints about the 'noise' https://t.co/gMMPRpFTo4 pic.twitter.com/KrNTiM7Nby — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 1, 2021

Devlet televizyonunda konuştu: Aileler çocuklarını uyutamıyor

Abdüllatif El Şeyh, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, ezan sesinin kısılması kararının halktan gelen tepkiler üzerine alındığını söyledi. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, ezan sesinin aşırı yüksek olmasından şikâyet edenler arasında, yaşlıların ve çocuklarının uykularının bölündüğünü söyleyen ailelerin bulunduğunu belirtti.

Tepki gösterenlere 'düşman' dedi

Suudi bakan, sosyal medyada bu kararı eleştirip 'restoran ve kafelerdeki yüksek sesli müziğin de kısılması gerektiğini' iddia eden kesimlere de tepki gösterdi. "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir" diyen Abdüllatif El Şeyh, karara karşı çıkanları 'Suudi krallığının düşmanı' olarak niteledi. Suudi bakan, bu kişilerin sorun çıkarmayı ve ulusal bütünlüğü bozmak istediğini söyledi.

Ezandan sonra kapatılacak, vaazlar sokağa verilmeyecek

Suudi İslami İşler Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı karar uyarınca, camilerdeki hoparlörler azami ses seviyelerinin en fazla üçte birine kadar açılabilecek. Aynı zamanda, ezan sonrasında camilerde okunan dualar veya verilen vaazlar hoparlörden yayınlanmayacak; ezandan sonra hoparlörler kapatılacak.