Koltuğu sallanan Netanyahu: ABD'yle sürtüşme pahasına İran tehdidini ortadan kaldırmayı tercih ederiz

İsrail Dış İstihbarat Servisi'nin (MOSSAD) yeni başkanının olması David Barnea olması vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüp yaptırımları kaldırmaya yönelik pazarlıklar içindeki ABD Başkanı Joe Biden'a mesajlar gönderdi.

İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidin İran'ın nükleer silah edinme olasılığı olduğunu savunan Netanyahu, "İsrail'in ABD'yle sürtüşme ile İran tehdidini ortadan kaldırma tehdidi arasında tercih yapması gerekirse, varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak kazanır" mesajını verdi.

İran'ın nükleer programına ilişkin görüşünü ABD Başkanı Joe Biden'a da aktardığını belirten Netanyahu, şöyle devam etti:

"Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme ile varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse ki umarım bu olmaz, varoluşsal tehdit kazanır."