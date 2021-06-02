ABD ve BM özel temsilcileri, Yemen'de ateşkes çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lenderking ile Griffiths Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Görüşmede, Griffiths'in Sana'ya yaptığı son ziyaret masaya yatırıldı.

Taraflar, Yemen halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımın sağlanması için ülke çapında acil ve kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçlerinin müdahalesi sürüyor.

Ensarullah Hareketi, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana devrik lider Mansur Hadi yönetimine destek veriyor.