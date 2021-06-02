İran'da petrol rafinerisinde yangın

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

JUST IN - Shahid Tondguyan oil refinery in #Tehran, Iran on fire. pic.twitter.com/1fShagiyoA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 2, 2021

​Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.