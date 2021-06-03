RDIF: Bahreyn’de Sputnik V üretim tesisi inşa edilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Bahreyn’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine sevkiyat için Rus Sputnik V koronavirüs aşısı üretim tesisinin kurulacağını bildirdi.

Bahreyn'de inşa edilecek Sputnik V üretim tesisine ilişkin RDIF’ten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “RDIF, Mumlakat Holding şirketi ve Binnofarm Group Bahreyn’de Sputnik V aşısının üretimine yönelik bir tesis kurulması için anlaşma imzaladı. Tesiste üretilecek aşılar Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki pazarlara gönderilecek” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili anlaşma St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) imzalandı.

RDIF ve Mumlakat, 2014’te Rusya ile Bahreyn arasındaki ekonomi ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesi yönünde partnerlik anlaşması imzalamıştı. Mumlakat şirketi RDIF’le otomatik olarak tüm projelere yatırım yapıyor.

Sputnik V aşısı Bahreyn’de şubat ayında tescil edilmişti.