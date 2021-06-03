Lübnan Mahkemesi, eski Başbakan Hariri suikastçısının davasını finansman sıkıntısı nedeniyle erteledi

Geçen yıl Lahey'deki BM destekli Lübnan Mahkemesi, Lübnan Hizbullahı'nın eski bir üyesi olan Salim Cemil Ayyaş'a, Lübnan Başbakanı Refik Hariri ve 21 kişiyi öldüren bombalama olayı davasında mahkumiyet kararı verdi.

#UPDATE A UN-backed court on Thursday cancelled the opening of a new trial of one of the killers of Lebanese ex-premier Rafic Hariri, a day after saying it risked closure as it has run out of money pic.twitter.com/bu17eqJMnH — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2021

​​Sanık Ayyaş'ın 2004-2005 yıllarında Lübnanlı politikacılara yönelik başka bir suikast ve başka saldırılardan yargılandığı ikinci bir davanın 16 Haziran'da başlaması gerekiyordu.

Ancak Perşembe günü mahkemenin internet sitesinde yayınlanan bir kararda yargıçlar, 'kaynak yetersizliği nedeniyle temmuz ayında sona ermesi yüksek bir ihtimal olan davaya haziranda başlamanın faydasız olduğunu düşünerek' davayı iptal ettiklerini açıkladılar.

Bu haftanın başlarında Lübnan mahkemesinin, fon sıkıntısı çözülmezse temmuzdan sonra kapanmak zorunda kalacağı duyuruldu.

Geçen hafta Reuters tarafından yayınlanan özel bir rapor, yüzde 51'i gönüllü katkılarla ve yüzde 49'u Lübnan hükümeti tarafından finanse edilen mahkemenin parasının tükendiğini ortaya koymuştu.

Dünya Bankası'nın son zamanlarda kaydettiği rakamlara göre Lübnan, tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkedeki siyasi atmosfer de bir belirsizliğe işaret ederken, suikasta kurban giden Hariri'nin oğlu eski Başbakan Saad Hariri'nin önümüzdeki seçimlerde de başbakanlığa aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.