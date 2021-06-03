Bogdanov: Moskova, Suriye'ye ek Sputnik V aşısı gönderebilir

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ihtiyaç duyulması halinde Moskova'nın Suriye'ye ek Sputnik V koronavirüs aşısı tedarik edebileceğini belirtti.

Bogdanov, “Aşı tedariki yapıldı ve bundan sonra da yapılacak. Böyle bir ihtiyaç ve imkan olması durumunda Suriyeli dostlarımıza yardım edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020'de Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi tescil etmişti. Sputnik V şu ana kadar toplam nüfusu 3.2 milyarın üzerinde olan 66 ülkede onaylandı. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Ancak, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Rusya’da aşılanan 3 milyon 800 bin vatandaşın veri analizlerinin aşının yüzde 97.6 düzeyinde etkin olduğunu gösterdiği belirtilmişti.