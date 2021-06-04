Malili kadın geçen ay 9 çocuk doğurmuştu: Sağlık durumları iyi

Yaklaşık bir ay önce Fas'ta sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen ve bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılan bebekler ve anne Halime Sisi'nin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda gözetim altında tutulan 5'i kız 4'ü erkek dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği ifade ediliyor.

Bakımlarını 20 hemşire yapıyor

Aile, erkek bebeklere Muhammed, Bah, Ömer ve El-Haci, kızlara ise Kadidya, Fatume, Heva, Edama ve Umu isimlerini verdi.

© Flickr Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi titiz bir şekilde ilgilendiği bebeklerin bakımını gündüz 10, gece 10 olmak üzere günde 20 hemşire üstleniyor. Ekibin başında Hemşire Sümeyye el-Arkubi bulunuyor. Doktorun her sabah bebeklerin kontrolünü gerçekleştirdiğini belirten Arkubi, "Doktorun ziyaretinin ardından bebekleri besliyoruz, bezlerini değiştiriyoruz, ateşlerini kontrol ediyoruz, eğer doktor yazdıysa ilaçlarını veriyoruz." dedi.

'Bebeklerin durumu iyi'

"Hamdolsun bebeklerin durumu iyi. Durumları gittikçe daha iyileşiyor. Kilo alımları iyi" diyen Arkubi, annelerinin de her sabah bebeklerini gördüğünü ve onlara kendi sütünden getirdiğini ifade etti.

Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personelinin, dokuzları kendi çocukları gibi gördüğünü vurgulayan Arkubi, şunları söyledi:

"Her gün onlarla birlikteyiz. Sağlık durumları iyileştiğinde sanki kendi çocuklarımız gibi biz de çok seviniyoruz. Şahsen ben bu bebeklerle ilgilendiğim için çok mutluyum. Ülkemin de bu bebeklerin doğum, bakım ve gözetiminde gösterdiği başarıdan dolayı gururluyum."

Malili Halime Sisi, ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edilmişti. 25 yaşındaki Malili kadın, 4 Mayıs'ta gerçekleşen doğumda sağlık personelinin de tespit ettiği 7 bebek yerine 9 çocuk dünyaya getirmişti.