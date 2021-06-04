Rusya: Filistin’e yeni koronavirüs aşısı sevkiyatları yapacağız

RDIF Direktörü Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Filistin’e yeni bir Sputnik V aşısı sevkiyatı planlanıp planlanmakları sorusu karşısında, “Tabii ki planlıyoruz” yanıtını verdi.

Dmitriyev, Filistin’e Sputnik V aşısının hafifletilmiş formu olan Sputnik Light aşısının da tedarik edileceğini ekledi.

‘Sadece zengin olanlar değil, tüm ülkeler aşıya ulaşabilmeli’

RDIF Direktörü ayrıca, Filistin’e birkaç önce aşı tedariki yaptıklarını da hatırlattı ve “Sadece zengin olanların değil, her ülkenin aşılara erişimi olması bize göre çok mühim bir konu. Bundandır ki Filistin ile yoğun bir biçimde çalışıyoruz” dedi.

Sadece bir doz olarak uygulanan Sputnik Light aşısı, Filistin’de mayıs sonunda kullanım için onaylanmıştı. Söz konu aşısının iki doz şeklinde uygulanan klasik formu Sputnik V de Filistin’de ocak ayında tescil edildi.

5 bin Filistinli Sputnik V ile aşılandı

Filistin’e şubat ayında 10 bin ton Sputnik V aşısı sevk edildiği biliniyor. Aşının iki doz olarak uygulandığı düşünülürse, söz konusu sevkiyat, 5 bin Filistinlinin koronavirüse karşı aşılanmasına olanak verdi.

Türkiye dahil 66 ülkede kullanım izni verildi

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede kullanım için onaylandı. Söz konusu aşının hafifletilmiş hâli olan Sputnik Light da Rusya’da mayıs ayında tescil edilmesinden beri Angola, Venezüella, Nikaragua, Filistin ve Bahreyn’de kullanım izni aldı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.