Katar Emiri: Rusya’ya yatırım artmaya devam edecek

St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) video konferans yoluyla konuşma yapan Emir Al Sani, Rusya ile politik, ekonomik, ticaret ve yatırım alanlarında özellikle son 20 yılda gözle görülür şekilde gelişen güçlü tarihsel ilişkisinden gurur duymakta olduklarını söyledi.
Путин не забыл свой термос pic.twitter.com/CKBSgJsoem— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 4, 2021
Katar Emiri, “Bu bağlamda, başta enerji sektörü olmak üzere ekonomik alandaki aktif işbirliğimizin düzeyine takdirimizi yineliyor, bir kez daha Rus ekonomisinin yüksek potansiyele sahip olduğu ve bu ekonomiye yatırım yapmanın önemli olduğu inancımızı ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.
“Katar’ın Rus ekonomisine yatırım hacmi son yıllarda iki kat arttı. Bu eğilimin devam etmesini umuyoruz” diyen Al Sani, Katar’ın Rusya’daki yabancı yatırımcılar arasında lider konumda olduğunu vurguladı.
Es-Sani, Doha ve Moskova arasındaki ekonomik işbirliğinin sadece doğrudan yatırımlardan ibaret olmadığını, bu işbirliğini destekleyen uluslararası çerçeveyi oluşturmada karşılıklı koordinasyonu da kapsadığını söyledi.
‘Aşı dağıtımı piyasa tarafından düzenlenmemeli’
“İnsan sağlığının piyasa kanunları ve dünya ticareti tarafından belirlendiği bir durum kabul edilemez” diyen Al Sani, “Bu bağlamda, Rusya’nın aşı üretimi ve dağıtımı konusundaki rolünü çok takdir ediyorum” diye ekledi.
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