Suriye Ekonomi Bakanı Halil: Yatırımlar için lider platform haline geleceğiz

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Halil, Sputnik’e özel açıklamasında, Suriye’de kabul edilen yatırım çekme yasasının nasıl çalışacağını anlattı.

Yeni yasada, önceki tüm kuralların ve deneyimin birleştiğini kaydeden Suriye Ekonomi Bakanı, yasanın olası yatırımlar için çok sayıda teşvik öngördüğünü belirterek, “Bu, ülkedeki altyapının başarılı bir şekilde yeniden inşasını sağlamak için hükümetin mali enjeksiyonları etkin bir şekilde dağıtabilmesi için gerekli. Suriye’nin gelecek yıllarda, yatırımlar çekme konusunda lider platform haline gelecek, çok umut verici bir yatırım pazarı olduğundan eminim” ifadesini kullandı.

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Suriye’ye sağlanması konusuna da değinen Halil, ülkesinin Sputnik V aşısının tescilini tamamen tamamladığını ve bu konuda sürekli Rusya ile temas halinde olduğunu anlattı.