BAE: Expo-2020 öncesinde ülke nüfusunun tamamına yakınını aşılamayı planlıyoruz

BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi, bu yılın ekim ayında başlayacak ve Mart 2022'nin sonuna kadar sürecek Expo-2020 fuarı hazırlıkları kapsamında, katılımcıların aşı sertifikalarının mevcudiyeti ve ülke nüfusunun aşılanması da dahil olmak üzere tüm faktörleri ve riskleri dikkate aldıklarını ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik'e demeç veren el-Haşimi, şu anda katılımcılar ve misafirler için kişisel koruyucu ekipman ve sosyal mesafeyi korumak için en uygun ziyaretçi sayısının hesaplanması konuları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Fuarın başlayacağı ekim ayına doğru, ülkedeki vatandaşların tamamına yakınını aşılamayı planlıyoruz" dedi.

El-Haşimi, bir süre önce BAE'de Çin ile ortak aşı üretiminin başladığını hatırlatarak, "Pandemi sırasında diğer ülkelere yapılan yardımlar konusunda, BAE’nin yaklaşık 130 ülkeye 2 bin tonu aşkın yardım gönderdiğini söyleyebilirim. Gerekli görüldüğü taktirde, ihtiyacı olan ülkelere aşı tedariki konusunda yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.