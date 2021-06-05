Rus askerleri, Suriye'deki Hristiyan kilisesine insani yardım ulaştırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Sözcüsü Dmitriy Breduçev, merkezde görevli Rus askerlerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentindeki Hristiyanlara insani yardım ulaştırdığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Breduçev, yaptığı açıklamada "280 insani yardım kiti dağıttık. Kitin içinde yer alanlar standart: Un, pirinç, şeker, çay, yoğunlaştırılmış süt. Yardımı alanların tümü memnun kaldı" dedi.

Breduçev ayrıca, Hristiyan kilisesinde düzenlenen dua ayinine katılan Rus askeri personeline, kilisenin çocuk orkestrası tarafından bir dinleti sunulduğunu kaydetti.

Kilisenin Başrahibi Abduhas Musa Abdula, Hristiyan topluluğun Rus askerlerinin bölgedeki varlığından memnun olduğunu belirterek, "Ölen her Rus askeri için dua ediyoruz. Rusya Federasyonu'na derin şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kilisenin ziyaretçilerinden biri olan Fatima el-Zulhiya ise "Bugün Rus dostlarımızla birlikte bir dua ayini gerçekleştirdik. Rus arkadaşların çok içten olduklarını gördük, çocuklarımızı çok sevindirdiler ve ziyaretleri için derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür buluşmalardan her zaman mutluluk duyuyoruz, tekrarlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin Haseke ilinin başkenti olan Kamışlı, ülkenin Hristiyan merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Savaştan önce, çoğunluğu Suriye Ortodoks Kilisesi'ne yakın olan yaklaşık 40 bin Hristiyan yaşıyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Kamışlıyı terk etmek zorunda kalan birçok Hristiyan, güvenliğin garantörü olan Rus askeri personelinin bölgedeki varlığı sayesinde yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, şu ana kadar 2 bin 895 insani yardım faaliyeti çerçevesinde 5 bin tondan fazla yardım malzemesi dağıttı.