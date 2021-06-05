Rusya: İdlib'de Suriyeli askerlere saldıran 70 militan etkisiz hale getirildi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, militanların İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde Suriyeli askerlere saldırdığı, saldırı sonucu bir askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı, ordunun karşılık vermesiyle 70 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında militanların İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde Suriyeli askerlere saldırdığını, saldırı sonucu bir askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını, ordunun karşılık vermesiyle 70’e kadar militanın öldürüldüğünü belirtti.

Tuğamiral Kulit, "İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinin güney kısmında sabotajcı bir grup militan, İdlib vilayetine bağlı Ruayha yerleşimi bölgesinde Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet güçlerinin mevzilerine saldırdı" diye konuştu.

Saldırı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, iki askerin ise yaralandığı bilgisini veren Kulit, "Hükümet güçlerinin karşılık vermesiyle 70’e kadar militan yok edildi" ifadelerini kullandı.