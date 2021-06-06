İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.