Kamışlı’ya heyet gönderen Fransa ve Hollanda’ya Suriye’den kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında,ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırganlığa doğrudan katılımı kapsamında, Danielle Mitterrand Vakfı ve Paris Belediye Başkanlığı heyeti de DSG’nin yardımıyla Kamışlı’yı yasadışı olarak ziyaret etti” denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu türden tüm ziyaretleri kararlı bir şekilde kınadıklarını ve ülkenin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal ve saygısızlık olarak gördüklerini kaydetti.

Hollanda heyetinin dün IŞİD militanlarının yakını olan 4 vatandaşını geri getirmek için Kamışlı’ya gittiği bildirilmişti. Fransa heyeti, mayıs sonlarında DSG kontrolündeki bölgeyi ziyaret etmişti