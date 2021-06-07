Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir Parkour sporcusu, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan atladı.
Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti https://t.co/XIB2MX4U5T pic.twitter.com/NTizr5gGBJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 7, 2021
Adrenalini en üst düzeyde hissetmek isteyen sporcu, denizin serin suları ile buluşmayı planlarken, atlayışı sırasında geçen tekneyi fark etmedi.
Çevrede bulunan sporcular, adı açıklanmayan sporcuyu teknenin geçtiği yönünde uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yükseklik ve dalga sesleri nedeniyle uyarıları duymayan sporcu atladıktan sonra kafasını tekneye çarptı. Çarpmanın ardından denize batan sporcu hayatını kaybetti.
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