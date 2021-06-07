Aramco ilk dolar cinsi sukuk ihracına hazırlanıyor

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco, söz verdiği 75 milyar dolarlık temettü ödemesini gerçekleştirebilmek için dolar cinsinden sukuk ihraç etmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco, dolar cinsinden ilk sukuk ihracı için Citigroup ve Goldman Sachs’ın da aralarında bulunduğu bankaları yetkilendirdi.

Bloomberg News’in haberine göre, devletin kontrol ettiği şirket üç, beş ve on yıl vadeli üç adet sukuk ihraç edecek. Aramco sağladığı bu finansman ile birlikte geçen sene söz verdiği 75 milyar dolarlık temettü dağıtımını gerçekleştirecek.

Suudi Arabistan’ın en büyük gelir kaynağı olan petrol sene başından bu yana yüzde 40’tan fazla yükselerek 70 doların üzerine çıkarken şirketin ilk çeyrek geliri artıyor ama nakit akışı ödemesi gereken temettünün 18,75 milyar dolar altında kalıyor.

Aramco’nun yayımladığı bildiriye göre 10’dan fazla banka ihraç için görevlendirildi. Bu bankaların arasında Alinma Invest, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citigroup, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital SMBC Nikko ve Standard Charetered bulunuyor.